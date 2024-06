Gustoso übernimmt niederländische Tapas-Kette

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Systemgastronomie-Gruppe Gustoso übernimmt die Mehrheit an der niederländischen Tapas-Kette "'t Zusje". Mit den 36 zusätzlichen Restaurants wächst das Münchner Unternehmen auf mehr als 170 Standorte, wie es am Montag mitteilte. Die Zahl der Marken steigt auf 8 - bisher zählen dazu unter anderem Otto's Burger, Ruff's Burger, Burgermeister, 60 seconds so napoli, Ciao Bella und Cotidiano, die teilweise als Franchise betrieben werden.

Ab kommenden Jahr will Gustoso auch erste Restaurants der Tapas-Kette in Deutschland eröffnen - zunächst in Grenznähe zu den Niederlanden. Inklusive der Restaurants beschäftigt Gustoso nach eigenen Angaben bisher gut 1300 Mitarbeiter, mit der Übernahme dürfte diese Zahl deutlich steigen./ruc/DP/zb