KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
25.12.2025 12:18:39
"Gute Blase!" "Alarmstufe Rot!": Sam Altman ist das Barometer des KI-Hypes
Kein Mann steht mehr für die KI-Rally in diesem Jahr als der OpenAI-Chef. Wenn er spricht, zucken die Börsen. An seinen Worten lassen sich Euphorie und Blasen-Gefahr zugleich ablesen. Und es wird klar: Altman setzt seine Macht ein, um den Hype zu verkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
