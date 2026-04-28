BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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28.04.2026 10:30:56

Gute Geschäfte im ersten Quartal: Iran-Krieg beschert BP Gewinnsprung

Während Autofahrer an den Tankstellen schlechte Laune bekommen, dürfte die Stimmung in der BP-Konzernzentrale eine andere sein. Das Unternehmen vermeldet phänomenale Zahlen im Ölgeschäft. Nicht ganz so gut wie erhofft läuft es in den Bereichen Gas und kohlenstoffarme Energien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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