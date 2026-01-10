Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
10.01.2026 16:00:00
Gute In-Ear-Kopfhörer für 111 Euro: Google Pixel Buds 2a im Test
Google spendiert seinen günstigen In-Ears erstmals ANC und die Pixel Buds 2a überraschen zum Preis von 111 Euro im Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
