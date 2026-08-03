ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Kursverlauf
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03.08.2026 15:58:48
Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50
Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 5 457,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,079 Prozent auf 5 450,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 454,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 449,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 477,98 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 479,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 377,10 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,09 Prozent zu Buche. Bei 5 521,29 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR), Rheinmetall (+ 3,51 Prozent auf 1 180,00 EUR), RELX (+ 3,26 Prozent auf 26,92 GBP) und Airbus SE (+ 2,77 Prozent auf 207,85 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-8,26 Prozent auf 115,88 GBP), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), BAT (-1,73 Prozent auf 44,91 GBP), BP (-1,65 Prozent auf 5,43 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 78,30 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 122 725 Aktien gehandelt. Mit 552,766 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Prosus N.V.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,80
|-2,15%
|Airbus SE
|209,30
|3,05%
|ASML NV
|1 409,00
|-1,14%
|AstraZeneca PLC
|135,90
|-7,93%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,80
|0,04%
|BP plc (British Petrol)
|6,36
|-2,14%
|Deutsche Telekom AG
|28,08
|4,78%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,65
|1,57%
|Prosus N.V.
|41,49
|3,88%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,38
|1,88%
|Rheinmetall AG
|1 188,00
|3,94%
|SAP SE
|167,18
|5,14%
|Siemens Energy AG
|146,38
|-1,68%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 460,63
|0,11%
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