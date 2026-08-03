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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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STOXX 50-Kursverlauf 03.08.2026 15:58:48

Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50

Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50

In Europa stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 5 457,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,079 Prozent auf 5 450,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 454,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 449,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 477,98 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 479,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 377,10 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,09 Prozent zu Buche. Bei 5 521,29 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR), Rheinmetall (+ 3,51 Prozent auf 1 180,00 EUR), RELX (+ 3,26 Prozent auf 26,92 GBP) und Airbus SE (+ 2,77 Prozent auf 207,85 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-8,26 Prozent auf 115,88 GBP), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), BAT (-1,73 Prozent auf 44,91 GBP), BP (-1,65 Prozent auf 5,43 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 78,30 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 122 725 Aktien gehandelt. Mit 552,766 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,80 -2,15% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 209,30 3,05% Airbus SE
ASML NV 1 409,00 -1,14% ASML NV
AstraZeneca PLC 135,90 -7,93% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,80 0,04% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,36 -2,14% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,08 4,78% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,65 1,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 41,49 3,88% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,38 1,88% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 188,00 3,94% Rheinmetall AG
SAP SE 167,18 5,14% SAP SE
Siemens Energy AG 146,38 -1,68% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 460,63 0,11%

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