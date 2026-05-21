Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Am Donnerstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,44 Prozent auf 6 002,36 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,896 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent leichter bei 5 966,87 Punkten, nach 5 976,07 Punkten am Vortag.

Bei 5 945,80 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 008,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 930,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 131,31 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Stand von 5 454,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,60 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 69,66 EUR), adidas (+ 2,16 Prozent auf 151,40 EUR), BMW (+ 1,67 Prozent auf 75,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,66 Prozent auf 89,38 EUR) und BASF (+ 1,55 Prozent auf 51,89 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-1,38 Prozent auf 71,27 EUR), Airbus SE (-1,21 Prozent auf 171,34 EUR), Siemens Energy (-0,40 Prozent auf 173,62 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,37 Prozent auf 5,66 EUR) und SAP SE (-0,35 Prozent auf 152,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 386 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 481,387 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at