Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,64 Prozent fester bei 6 194,02 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,351 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,490 Prozent auf 6 184,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 154,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 214,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 184,06 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 3,06 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 6 144,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 6 444,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 542,05 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,87 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3,44 Prozent auf 50,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 130,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,63 Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,27 Prozent auf 202,35 EUR) und UniCredit (+ 2,18 Prozent auf 81,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-2,33 Prozent auf 189,40 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 734,30 EUR), Eni (-1,02 Prozent auf 24,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 576,40 EUR) und Deutsche Börse (-0,96 Prozent auf 320,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 398 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 476,685 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,68 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at