Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag.

Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,04 Prozent auf 5 996,86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,037 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent leichter bei 5 988,60 Punkten, nach 5 994,59 Punkten am Vortag.

Bei 5 970,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 024,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,805 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 704,35 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Stand von 5 195,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,50 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,40 Prozent auf 44,61 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 144,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 208,20 EUR), Eni (+ 0,47 Prozent auf 17,00 EUR) und SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 196,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-2,78 Prozent auf 45,44 EUR), UniCredit (-1,85 Prozent auf 72,79 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 33,03 EUR), Deutsche Telekom (-1,44 Prozent auf 26,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,36 Prozent auf 46,39 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 076 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 456,594 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at