Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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STOXX-Handel im Fokus 08.09.2026 17:58:46

Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Am Abend agierten die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6 408,56 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 5,441 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,156 Prozent tiefer bei 6 394,01 Punkten, nach 6 403,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 362,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 416,36 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 523,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 062,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 362,81 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,54 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), Bayer (+ 1,44 Prozent auf 49,41 EUR), BMW (+ 1,37 Prozent auf 63,70 EUR) und BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,67 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 47,77 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 55,12 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 958 306 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 516,80 1,19% ASML NV
BASF 53,55 1,21% BASF
Bayer 49,35 1,48% Bayer
BMW AG 63,86 1,72% BMW AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,04 -0,61% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 58,41 -4,09% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,66 -0,86% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,68 -0,77% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 502,60 -2,14% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,79 -0,73% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 050,40 2,70% Rheinmetall AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 82,74 2,43% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 413,17 0,14%

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