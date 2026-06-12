Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagnachmittag steigen

Für den STOXX 50 geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 5 252,24 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 5 219,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 195,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 219,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 298,22 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 035,66 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 4 992,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 562,50 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 3,46 Prozent auf 13,68 GBP), UniCredit (+ 2,74 Prozent auf 73,20 EUR), Rolls-Royce (+ 2,62 Prozent auf 12,86 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,50 Prozent auf 5,79 EUR) und UBS (+ 2,48 Prozent auf 38,46 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3,28 Prozent auf 1 180,00 EUR), BP (-2,53 Prozent auf 5,32 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,23 Prozent auf 32,03 GBP), SAP SE (-0,84 Prozent auf 138,72 EUR) und RELX (-0,45 Prozent auf 24,51 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 903 593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 580,902 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at