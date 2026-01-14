Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Wenig Veränderung ist am Mittwochmittag in Europa zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent stärker bei 5 121,28 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 5 110,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 113,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 134,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 110,19 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,770 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 814,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 703,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 344,92 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 143,46 GBP), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 115,36 CHF), Rio Tinto (+ 1,38 Prozent auf 63,00 GBP), Roche (+ 1,06 Prozent auf 344,50 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,67 Prozent auf 90,34 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-1,15 Prozent auf 12,90 GBP), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 218,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 27,75 EUR), BAT (-0,81 Prozent auf 41,71 GBP) und BP (-0,80 Prozent auf 4,33 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 833 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 421,090 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,55 zu Buche schlagen. Mit 7,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at