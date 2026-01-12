Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 6 016,55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,100 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,038 Prozent auf 5 995,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 997,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 968,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 016,55 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 720,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 977,26 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 33,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,55 Prozent auf 127,80 EUR), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 257,90 EUR), Bayer (+ 1,38 Prozent auf 39,42 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,11 Prozent auf 5,99 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BMW (-1,74 Prozent auf 90,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 59,69 EUR), Allianz (-0,97 Prozent auf 378,60 EUR), BASF (-0,31 Prozent auf 44,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 525,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 891 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 419,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Mit 7,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at