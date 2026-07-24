Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 zeigt am Freitagmittag eine positive Tendenz.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,78 Prozent auf 6 258,56 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,422 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent schwächer bei 6 208,99 Punkten, nach 6 210,17 Punkten am Vortag.

Bei 6 266,15 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 205,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,554 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 214,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 5 883,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 355,20 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,98 Prozent. Bei 6 431,42 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,75 Prozent auf 6,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 152,94 EUR), Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 1 030,20 EUR) und Siemens (+ 1,21 Prozent auf 271,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-2,15 Prozent auf 172,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 22,69 EUR), BASF (-0,74 Prozent auf 48,51 EUR) und Bayer (-0,61 Prozent auf 45,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 970 665 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at