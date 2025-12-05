Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Euro STOXX 50-Performance 05.12.2025 15:59:09

Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,40 Prozent auf 5 740,71 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent stärker bei 5 726,64 Punkten, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.

Bei 5 748,54 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 726,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 669,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 5 318,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 951,58 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,73 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3,37 Prozent auf 96,32 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 61,53 EUR) und Siemens (+ 1,76 Prozent auf 234,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,95 Prozent auf 16,00 EUR), Enel (-0,57 Prozent auf 8,77 EUR), Bayer (-0,12 Prozent auf 33,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 534,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 197,58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 619 090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
