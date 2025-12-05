Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Performance
|
05.12.2025 15:59:09
Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags
Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,40 Prozent auf 5 740,71 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent stärker bei 5 726,64 Punkten, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.
Bei 5 748,54 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 726,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 669,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 5 318,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 951,58 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,73 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3,37 Prozent auf 96,32 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 61,53 EUR) und Siemens (+ 1,76 Prozent auf 234,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,95 Prozent auf 16,00 EUR), Enel (-0,57 Prozent auf 8,77 EUR), Bayer (-0,12 Prozent auf 33,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 534,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 197,58 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 619 090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
06:00
|Deutsche Bank to move into Revolut’s Canary Wharf headquarters (Financial Times)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,74
|-0,30%
|ASML NV
|944,70
|-0,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Bayer
|33,36
|-0,67%
|BMW AG
|96,36
|3,75%
|BNP Paribas S.A.
|75,18
|-0,52%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|Enel S.p.A.
|8,75
|-0,79%
|Eni S.p.A.
|15,99
|-2,67%
|Infineon AG
|37,45
|2,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,44
|2,20%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,36
|0,13%
|Siemens AG
|233,55
|1,39%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 723,93
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.