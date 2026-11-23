EURO STOXX 50
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23.11.2026 15:58:58
Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags
Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,78 Prozent stärker bei 6 047,42 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,121 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,383 Prozent auf 5 964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 959,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 071,21 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 068,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6 462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 515,09 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 8,36 Prozent auf 49,24 EUR), Siemens Energy (+ 6,63 Prozent auf 126,16 EUR), Siemens (+ 3,83 Prozent auf 264,40 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 717,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,14 Prozent auf 30,05 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-2,71 Prozent auf 76,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,77 EUR), Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR) und Bayer (-0,97 Prozent auf 52,84 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 936 194 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,53 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|ASML NV
|1 285,60
|11,67%
|Bayer
|53,88
|-2,39%
|Deutsche Bank AG
|30,43
|6,20%
|Deutsche Börse AG
|309,90
|-0,51%
|Deutsche Telekom AG
|26,05
|-0,23%
|Infineon AG
|49,20
|10,55%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,82
|-1,99%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,72
|1,21%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,55
|2,13%
|Rheinmetall AG
|720,10
|5,73%
|Siemens AG
|265,50
|6,41%
|Siemens Energy AG
|127,04
|9,52%
|TotalEnergies
|77,52
|-0,12%
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|76,71
|-1,55%
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