Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 5 027,76 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,133 Prozent auf 5 000,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 006,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 990,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 047,16 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 967,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 071,44 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 4 479,18 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,42 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 6,04 Prozent auf 67,92 EUR), Siemens (+ 3,55 Prozent auf 258,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 182,58 EUR), Rheinmetall (+ 3,11 Prozent auf 1 431,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,70 Prozent auf 5,77 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-6,71 Prozent auf 12,68 GBP), Unilever (-3,43 Prozent auf 42,56 GBP), GSK (-2,45 Prozent auf 18,55 GBP), National Grid (-1,93 Prozent auf 12,84 GBP) und AstraZeneca (-1,33 Prozent auf 133,32 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 15 262 911 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at