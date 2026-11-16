Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag

Der STOXX 50 befindet sich am Montag im Aufwind.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent auf 5 534,67 Punkte an. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 5 525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 542,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 521,47 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 404,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 504,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), BAT (+ 1,80 Prozent auf 47,40 GBP) und Novartis (+ 1,63 Prozent auf 136,24 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Rio Tinto (-1,29 Prozent auf 62,15 GBP), Enel (-1,15 Prozent auf 9,84 EUR) und BP (-0,83 Prozent auf 5,70 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 019 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 515,998 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at