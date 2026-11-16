Stoxx Europe 50

5 516,09
-6,51
-0,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 16.11.2026 15:58:44

Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag

Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag

Der STOXX 50 befindet sich am Montag im Aufwind.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent auf 5 534,67 Punkte an. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 5 525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 542,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 521,47 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 404,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 504,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), BAT (+ 1,80 Prozent auf 47,40 GBP) und Novartis (+ 1,63 Prozent auf 136,24 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Rio Tinto (-1,29 Prozent auf 62,15 GBP), Enel (-1,15 Prozent auf 9,84 EUR) und BP (-0,83 Prozent auf 5,70 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 019 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 515,998 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 304,40 -3,79% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 56,50 1,69% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,83 -0,87% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,01 2,19% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,78 -1,41% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 -0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 145,94 0,32% Novartis AG
Rheinmetall AG 773,00 0,82% Rheinmetall AG
Richemont 188,00 2,51% Richemont
Rio Tinto plc 73,48 -2,37% Rio Tinto plc
Siemens AG 272,55 -2,45% Siemens AG
Siemens Energy AG 129,00 -1,99% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 516,63 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen