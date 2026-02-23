SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 23.02.2026 12:26:57

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 6 133,59 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,176 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 6 113,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 102,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 133,59 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 948,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 515,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 5 474,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,84 Prozent. Bei 6 140,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 5,31 Prozent auf 9,57 EUR), UniCredit (+ 1,76 Prozent auf 74,77 EUR), adidas (+ 1,26 Prozent auf 160,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,70 Prozent auf 545,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,41 Prozent auf 1 698,00 EUR), SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 89,04 EUR), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 187,20 EUR) und Bayer (-1,08 Prozent auf 43,21 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 218 848 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 486,672 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten