Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 6 133,59 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,176 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 6 113,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 102,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 133,59 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 948,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 515,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 5 474,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,84 Prozent. Bei 6 140,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 5,31 Prozent auf 9,57 EUR), UniCredit (+ 1,76 Prozent auf 74,77 EUR), adidas (+ 1,26 Prozent auf 160,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,74 Prozent auf 31,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,70 Prozent auf 545,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,41 Prozent auf 1 698,00 EUR), SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 89,04 EUR), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 187,20 EUR) und Bayer (-1,08 Prozent auf 43,21 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 218 848 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 486,672 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at