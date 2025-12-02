Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Fokus
|
02.12.2025 15:59:11
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün
Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent stärker bei 5 689,95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,848 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent tiefer bei 5 667,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 667,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 665,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 710,83 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 662,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 291,04 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 846,73 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15,70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 12,88 Prozent auf 34,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,38 Prozent auf 116,35 EUR), UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), BASF (+ 2,12 Prozent auf 45,69 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 31,09 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-1,17 Prozent auf 190,32 EUR), adidas (-0,84 Prozent auf 159,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,59 Prozent auf 45,19 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 537,60 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 208,20 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 822 141 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 350,159 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
