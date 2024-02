Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,63 Prozent höher bei 4 773,09 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,101 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent höher bei 4 754,43 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 743,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 754,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 782,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 446,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 302,45 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 297,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,39 Prozent auf 28,73 EUR), adidas (+ 2,06 Prozent auf 177,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,39 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 1,32 Prozent auf 33,78 EUR) und BASF (+ 1,28 Prozent auf 46,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-1,42 Prozent auf 14,23 EUR), Enel (-1,07 Prozent auf 5,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,05 Prozent auf 413,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,03 Prozent auf 2,83 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,16 Prozent auf 22,18 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 633 691 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 400,390 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

