Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,18 Prozent fester bei 6 085,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,087 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,244 Prozent höher bei 6 029,42 Punkten in den Handel, nach 6 014,74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 098,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 029,42 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,03 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 6 164,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 424,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 653,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 4,19 Prozent auf 77,03 EUR), Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR) und Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 119,18 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 173,85 EUR), Bayer (+ 0,08 Prozent auf 52,86 EUR), Enel (+ 0,63 Prozent auf 9,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 27,32 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 163 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at