Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index-Performance
|
29.12.2025 17:59:01
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 5 756,57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,902 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent höher bei 5 752,16 Punkten, nach 5 746,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 766,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 734,91 Zählern.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 668,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 506,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der Euro STOXX 50 4 898,88 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,05 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,34 Prozent auf 168,25 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 36,42 EUR), BASF (+ 1,31 Prozent auf 44,21 EUR), Enel (+ 1,07 Prozent auf 8,82 EUR) und BMW (+ 0,95 Prozent auf 93,54 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 32,75 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR), UniCredit (-0,77 Prozent auf 69,29 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,05 EUR) und Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 517 845 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)