Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 5 756,57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,902 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent höher bei 5 752,16 Punkten, nach 5 746,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 766,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 734,91 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 668,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 506,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der Euro STOXX 50 4 898,88 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,05 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,34 Prozent auf 168,25 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 36,42 EUR), BASF (+ 1,31 Prozent auf 44,21 EUR), Enel (+ 1,07 Prozent auf 8,82 EUR) und BMW (+ 0,95 Prozent auf 93,54 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 32,75 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR), UniCredit (-0,77 Prozent auf 69,29 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,05 EUR) und Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 517 845 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at