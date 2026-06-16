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Index-Bewegung 16.06.2026 17:58:55

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus

Am Dienstag zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 6 255,37 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,360 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent höher bei 6 238,50 Punkten in den Handel, nach 6 229,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 238,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 287,26 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 827,76 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Wert von 5 739,01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 5 339,57 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,92 Prozent zu. Bei 6 294,68 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 4,25 Prozent auf 77,71 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,92 Prozent auf 6,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 399,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), adidas (-1,22 Prozent auf 174,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 48,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 89,66 EUR) und Bayer (-0,83 Prozent auf 36,01 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 080 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 628,077 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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