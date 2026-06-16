UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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16.06.2026 17:58:55
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus
Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 6 255,37 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,360 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent höher bei 6 238,50 Punkten in den Handel, nach 6 229,43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 238,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 287,26 Zähler.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 827,76 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Wert von 5 739,01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 5 339,57 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,92 Prozent zu. Bei 6 294,68 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 4,25 Prozent auf 77,71 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,92 Prozent auf 6,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 468,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 52,82 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 399,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,82 Prozent auf 79,28 EUR), adidas (-1,22 Prozent auf 174,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 48,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 89,66 EUR) und Bayer (-0,83 Prozent auf 36,01 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 080 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 628,077 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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