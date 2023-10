Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 4 155,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,609 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,043 Prozent auf 4 148,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 149,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 139,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 157,61 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 295,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 356,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 441,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 7,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 0,72 Prozent auf 2,43 EUR), Siemens (+ 0,64 Prozent auf 134,76 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 123,44 EUR), adidas (+ 0,43 Prozent auf 171,14 EUR) und Enel (+ 0,28 Prozent auf 5,76 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 107,76 EUR), BMW (-0,75 Prozent auf 97,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 64,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 38,85 EUR) und Allianz (-0,38 Prozent auf 223,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 219 471 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 329,910 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,22 erwartet. Mit 11,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at