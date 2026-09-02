Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,08 Prozent auf 6 374,35 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,476 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,082 Prozent auf 6 363,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 368,98 Punkten am Vortag.

Bei 6 358,00 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 375,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 107,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 291,04 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,96 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 35,23 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,53 Prozent auf 6,69 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-1,80 Prozent auf 75,20 EUR), BMW (-1,34 Prozent auf 60,38 EUR), SAP SE (-0,94 Prozent auf 182,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 46,56 EUR) und Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 071,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 871 799 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 559,550 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at