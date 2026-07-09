Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,77 Prozent fester bei 6 252,46 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,508 Prozent auf 6 236,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 263,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 236,41 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,39 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 049,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 5 896,29 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 5 445,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3,13 Prozent auf 72,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,53 Prozent auf 155,74 EUR), Bayer (+ 1,97 Prozent auf 50,62 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 270,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,80 Prozent auf 30,94 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,68 Prozent auf 25,11 EUR), Deutsche Börse (-0,94 Prozent auf 252,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 502,60 EUR), Enel (-0,47 Prozent auf 10,11 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 137,46 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 714 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 581,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Mit 7,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at