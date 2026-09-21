Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Performance im Blick
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21.09.2026 12:26:51
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,31 Prozent fester bei 6 317,83 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,116 Prozent höher bei 6 243,44 Punkten, nach 6 236,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 319,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 243,44 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Wert von 6 462,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 293,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 5 458,42 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,99 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3,99 Prozent auf 58,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 57,70 EUR), Siemens (+ 2,80 Prozent auf 271,40 EUR), UniCredit (+ 1,80 Prozent auf 82,77 EUR) und Siemens Energy (+ 1,75 Prozent auf 142,66 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,17 Prozent auf 23,47 EUR), adidas (-0,46 Prozent auf 141,60 EUR), Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 1 007,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,08 Prozent auf 505,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,05 Prozent auf 43,98 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 035 001 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 557,314 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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