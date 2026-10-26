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Kursverlauf 26.10.2026 15:58:35

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,95 Prozent höher bei 6 125,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,241 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 6 061,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 128,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 061,50 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 6 302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 123,68 EUR), Bayer (+ 3,39 Prozent auf 45,47 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 50,28 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,34 Prozent auf 58,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-2,93 Prozent auf 26,81 EUR), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 313,00 EUR), BASF (-0,32 Prozent auf 52,28 EUR) und SAP SE (+ 0,42 Prozent auf 215,30 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 286 926 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 432,80 2,04% ASML NV
BASF 52,18 -0,02% BASF
Bayer 45,49 3,67% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,40 2,09% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 313,90 0,51% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 24,95 -1,34% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 58,64 2,45% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 27,09 -1,81% Eni S.p.A.
Infineon AG 50,46 4,22% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,99 2,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,54 1,90% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 212,50 0,28% SAP SE
Siemens Energy AG 123,24 4,64% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,38 1,94% UniCredit S.p.A.

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EURO STOXX 50 6 121,12 0,87%

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