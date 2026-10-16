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Euro STOXX 50 im Blick 16.10.2026 17:58:35

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 verbuchte am Freitag Zuwächse.

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,57 Prozent fester bei 6 203,16 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 6 177,45 Punkten, nach 6 168,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 177,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 223,62 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,434 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 283,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 652,01 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,03 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87 Prozent auf 41,09 EUR), Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 198,92 EUR) und Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 134,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR), Siemens (+ 0,00 Prozent auf 270,65 EUR), Bayer (+ 0,11 Prozent auf 44,46 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,11 Prozent auf 6,14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 184 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 588,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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