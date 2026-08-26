Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 6 471,64 Punkte nach oben. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,506 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent stärker bei 6 462,53 Punkten, nach 6 455,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 453,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 478,09 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,275 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6 280,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 064,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 383,68 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,62 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 4,43 Prozent auf 34,67 EUR), Airbus SE (+ 1,25 Prozent auf 207,15 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 84,74 EUR), Siemens (+ 0,93 Prozent auf 288,20 EUR) und Infineon (+ 0,80 Prozent auf 55,29 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), Eni (-1,65 Prozent auf 22,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 72,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,48 Prozent auf 44,71 EUR) und Siemens Energy (-0,38 Prozent auf 152,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 673 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 574,196 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at