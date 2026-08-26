Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Blick 26.08.2026 12:26:51

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Der Euro STOXX 50 notiert aktuell im Plus.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 6 471,64 Punkte nach oben. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,506 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent stärker bei 6 462,53 Punkten, nach 6 455,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 453,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 478,09 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,275 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6 280,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 064,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 383,68 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,62 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 4,43 Prozent auf 34,67 EUR), Airbus SE (+ 1,25 Prozent auf 207,15 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 84,74 EUR), Siemens (+ 0,93 Prozent auf 288,20 EUR) und Infineon (+ 0,80 Prozent auf 55,29 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), Eni (-1,65 Prozent auf 22,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 72,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,48 Prozent auf 44,71 EUR) und Siemens Energy (-0,38 Prozent auf 152,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 673 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 574,196 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 31,07 -0,54% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 207,00 1,27% Airbus SE
ASML NV 1 496,00 0,15% ASML NV
Deutsche Bank AG 34,70 4,00% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 22,89 -1,36% Eni S.p.A.
Infineon AG 55,28 0,97% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,73 -0,13% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 178,86 -2,62% SAP SE
Siemens AG 287,85 0,91% Siemens AG
Siemens Energy AG 152,20 -0,83% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 84,94 0,90% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,40 -1,04% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 469,73 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen