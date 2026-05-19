Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag klettert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,38 Prozent auf 5 871,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,872 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 857,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 910,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 855,15 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 057,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 059,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 5 427,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,354 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 6,37 Prozent auf 157,28 EUR), Rheinmetall (+ 4,22 Prozent auf 1 221,40 EUR), Bayer (+ 1,61 Prozent auf 38,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,60 Prozent auf 29,25 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,90 Prozent auf 258,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,91 Prozent auf 65,06 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 167,02 EUR), BASF (-0,96 Prozent auf 52,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 49,56 EUR) und adidas (-0,78 Prozent auf 146,15 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 245 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at