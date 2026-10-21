BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Euro STOXX 50 im Fokus
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21.10.2026 12:27:07
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus
Am Mittwoch klettert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,49 Prozent auf 6 151,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,295 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent stärker bei 6 138,99 Punkten, nach 6 121,66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 125,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 169,42 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,617 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 6 318,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 6 285,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 5 686,83 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,15 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2,37 Prozent auf 161,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,11 Prozent auf 6,01 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,89 EUR), Bayer (+ 1,59 Prozent auf 44,17 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 204,35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 57,10 EUR), Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 1 044,20 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,47 Prozent auf 41,17 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 341 727 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 576,585 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,35
|-1,19%
|ASML NV
|1 393,80
|-6,64%
|Bayer
|44,01
|-1,41%
|BMW AG
|57,62
|1,23%
|Deutsche Telekom AG
|26,09
|2,64%
|Enel S.p.A.
|9,19
|-0,36%
|Eni S.p.A.
|26,33
|-0,40%
|Infineon AG
|49,63
|-6,96%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|-3,57%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,21
|0,59%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,31
|-2,39%
|Rheinmetall AG
|1 010,20
|-0,49%
|SAP SE
|214,40
|4,28%
|TotalEnergies
|81,13
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 087,01
|-1,94%
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