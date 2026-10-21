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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Euro STOXX 50 im Fokus 21.10.2026 12:27:07

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Derzeit wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch klettert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,49 Prozent auf 6 151,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,295 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent stärker bei 6 138,99 Punkten, nach 6 121,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 125,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 169,42 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,617 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 6 318,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 6 285,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 5 686,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,15 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2,37 Prozent auf 161,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,11 Prozent auf 6,01 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,89 EUR), Bayer (+ 1,59 Prozent auf 44,17 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 204,35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 57,10 EUR), Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 1 044,20 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,47 Prozent auf 41,17 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 341 727 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 576,585 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 158,35 -1,19% adidas
ASML NV 1 393,80 -6,64% ASML NV
Bayer 44,01 -1,41% Bayer
BMW AG 57,62 1,23% BMW AG
Deutsche Telekom AG 26,09 2,64% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,19 -0,36% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 26,33 -0,40% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,63 -6,96% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 -3,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,21 0,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,31 -2,39% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 010,20 -0,49% Rheinmetall AG
SAP SE 214,40 4,28% SAP SE
TotalEnergies 81,13 0,81% TotalEnergies

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 087,01 -1,94%

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