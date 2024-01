Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Am Donnerstag legt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 4 573,59 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,887 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 4 562,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 564,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 545,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 579,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 521,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 073,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 148,11 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 579,69 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 6,27 Prozent auf 176,56 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 44,64 EUR), Eni (+ 0,94 Prozent auf 14,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,21 Prozent auf 45,07 EUR) und SAP SE (+ 0,19 Prozent auf 161,06 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,99 Prozent auf 59,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,83 Prozent auf 113,88 EUR), Infineon (-1,42 Prozent auf 34,41 EUR), UniCredit (-1,15 Prozent auf 26,68 EUR) und Stellantis (-0,97 Prozent auf 19,33 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 557 776 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 334,805 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at