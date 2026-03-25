Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,28 Prozent stärker bei 5 652,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,683 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,484 Prozent fester bei 5 608,31 Punkten in den Handel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 608,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 683,33 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,30 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 6 173,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 475,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,92 Prozent auf 158,95 EUR), Infineon (+ 4,50 Prozent auf 40,04 EUR), Deutsche Bank (+ 3,28 Prozent auf 25,81 EUR), Eni (+ 2,45 Prozent auf 23,20 EUR) und UniCredit (+ 2,31 Prozent auf 62,78 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 240,80 EUR), SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR) und BMW (+ 1,13 Prozent auf 78,72 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 347 933 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 463,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,24 erwartet. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at