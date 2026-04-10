Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Blick
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10.04.2026 17:59:00
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,63 Prozent stärker bei 5 933,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,961 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent höher bei 5 902,37 Punkten, nach 5 896,29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 958,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 894,53 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 4,00 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 837,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 997,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.04.2025, mit 4 818,92 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,42 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 2,09 Prozent auf 54,70 EUR), BMW (+ 1,77 Prozent auf 83,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,62) Prozent auf 167,22 EUR), UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 68,43 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 229,45 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,57 Prozent auf 1 463,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 549,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 169,42 EUR) und Bayer (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 020 694 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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