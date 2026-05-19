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Marktbericht 19.05.2026 17:58:59

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Beim Euro STOXX 50 standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 858,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,872 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,150 Prozent auf 5 857,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 910,48 Punkte, das Tagestief hingegen 5 843,59 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 6 057,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 059,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 427,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,132 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 38,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,59 Prozent auf 257,30 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,30 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 442 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 255,80 -0,06% ASML NV
BASF 51,94 -0,46% BASF
Bayer 38,34 -0,16% Bayer
Deutsche Börse AG 256,00 0,08% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 29,33 0,27% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 64,55 -0,59% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,53 -0,36% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 222,40 1,41% Rheinmetall AG
SAP SE 155,62 0,70% SAP SE
Siemens AG 255,05 -0,45% Siemens AG
Siemens Energy AG 167,88 -0,31% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,34 -0,23% Volkswagen (VW) AG Vz.
Wolters Kluwer N.V. 65,46 0,37% Wolters Kluwer N.V.

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EURO STOXX 50 5 851,16 0,04%

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