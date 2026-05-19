BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Marktbericht
|
19.05.2026 17:58:59
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 858,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,872 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,150 Prozent auf 5 857,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 910,48 Punkte, das Tagestief hingegen 5 843,59 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 6 057,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 059,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 427,23 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,132 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 38,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,59 Prozent auf 257,30 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,30 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 442 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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