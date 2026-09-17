Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Performance im Fokus
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17.09.2026 12:26:50
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne
Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,57 Prozent stärker bei 6 302,25 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,290 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,427 Prozent auf 6 293,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 266,50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 317,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 285,15 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,106 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 530,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 300,07 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 369,70 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,72 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 141,60 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 265,95 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 63,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,09 Prozent auf 79,74 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,00 Prozent auf 45,82 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 007,00 EUR), adidas (-0,59 Prozent auf 143,80 EUR), Bayer (-0,16 Prozent auf 48,90 EUR) und Airbus SE (-0,12 Prozent auf 196,34 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 961 785 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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