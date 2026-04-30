Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 5 827,88 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,877 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,650 Prozent auf 5 778,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.

Bei 5 747,76 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 850,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,867 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 5 541,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 947,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 5 160,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,385 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,12 Prozent auf 49,26 EUR), Bayer (+ 2,91 Prozent auf 37,51 EUR), Eni (+ 1,44 Prozent auf 23,90 EUR), Enel (+ 1,42 Prozent auf 9,82 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,19 Prozent auf 49,34 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,27 Prozent auf 509,40 EUR), Deutsche Börse (-1,66 Prozent auf 260,70 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 64,88 EUR), Deutsche Bank (-1,06 Prozent auf 26,51 EUR) und adidas (-0,64 Prozent auf 148,35 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 636 905 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,30 zu Buche schlagen. Mit 7,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at