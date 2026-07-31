Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Um 12:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 6 400,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,349 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,164 Prozent auf 6 354,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 344,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 421,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 351,18 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,79 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6 328,09 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 5 881,51 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 319,92 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,40 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 5,65 Prozent auf 62,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,42 Prozent auf 151,16 EUR), Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 207,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 1 158,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 6,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2,32 Prozent auf 26,47 EUR), Enel (-1,69 Prozent auf 9,70 EUR), adidas (-0,99 Prozent auf 159,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 75,40 EUR) und BMW (-0,66 Prozent auf 59,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 980 311 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 525,016 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at