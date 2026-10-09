ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 09.10.2026 12:27:10

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Der Euro STOXX 50 zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,93 Prozent stärker bei 6 183,63 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,304 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 6 129,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 126,73 Punkten am Vortag.

Bei 6 129,38 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 193,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,13 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 6 311,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 284,27 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 5 625,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,67 Prozent auf 191,40 EUR), Siemens (+ 2,50 Prozent auf 270,85 EUR), adidas (+ 2,08 Prozent auf 149,55 EUR), Infineon (+ 1,90 Prozent auf 60,02 EUR) und Siemens Energy (+ 1,75 Prozent auf 145,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 928,50 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 377 491 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620,600 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,18 zu Buche schlagen. Mit 7,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

adidas 149,60 2,01% adidas
ASML NV 1 591,60 0,98% ASML NV
BASF 51,54 -0,48% BASF
Deutsche Telekom AG 24,68 -8,63% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,85 0,40% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,99 1,69% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,16 0,56% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,71 1,55% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,74 -0,80% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 934,60 -0,30% Rheinmetall AG
SAP SE 191,36 1,41% SAP SE
Siemens AG 272,55 2,44% Siemens AG
Siemens Energy AG 145,08 3,07% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 173,37 0,76%

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