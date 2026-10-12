Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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12.10.2026 12:26:45
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
Um 12:09 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 6 197,50 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,299 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,049 Prozent auf 6 176,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 173,37 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 221,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 176,38 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 325,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 269,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 531,32 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,93 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 951,90 EUR), Deutsche Börse (+ 1,32 Prozent auf 299,90 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 193,36 EUR) und Allianz (+ 0,96 Prozent auf 421,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 51,14 EUR), Bayer (-0,30 Prozent auf 43,64 EUR), Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 24,65 EUR) und adidas (-0,10 Prozent auf 149,70 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7,22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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