Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50 im Fokus
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26.10.2026 17:58:40
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne
Am Montag erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 6 120,33 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,241 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 6 061,50 Punkten, nach 6 068,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 061,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 131,37 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 302,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6 280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 5 674,50 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,61 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,79 Prozent auf 28,71 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,43 Prozent auf 26,95 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR), BASF (-0,40 Prozent auf 52,24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,06 Prozent auf 314,30 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 630 255 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 542,360 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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