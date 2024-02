Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Dienstag ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4 763,59 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 4,147 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent schwächer bei 4 757,95 Punkten in den Handel, nach 4 763,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 749,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 766,62 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 448,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.11.2023, den Stand von 4 342,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 271,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,56 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 412,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,85 EUR), Eni (+ 0,82 Prozent auf 14,27 EUR), adidas (+ 0,78 Prozent auf 181,12 EUR) und BASF (+ 0,59 Prozent auf 46,05 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-1,75 Prozent auf 32,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 118,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,26 Prozent auf 66,78 EUR), BMW (-0,97 Prozent auf 101,82 EUR) und Stellantis (-0,95 Prozent auf 23,44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 849 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 406,975 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

