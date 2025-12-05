Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Marktbericht
|
05.12.2025 17:58:48
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen
Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 5 725,63 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 726,64 Punkten, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.
Bei 5 725,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 749,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 5 669,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 5 318,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 951,58 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,42 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 3,52 Prozent auf 96,46 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), BASF (+ 2,24 Prozent auf 43,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,95 Prozent auf 61,60 EUR) und adidas (+ 1,64 Prozent auf 164,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,95 Prozent auf 16,00 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 33,31 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 1 529,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 531,60 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 8,78 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 998 030 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 373,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eni S.p.A.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Eni auf von 'Overweight' auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,25
|1,61%
|ASML NV
|944,70
|-0,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Bayer
|33,36
|-0,67%
|BMW AG
|96,36
|3,75%
|BNP Paribas S.A.
|75,18
|-0,52%
|Deutsche Telekom AG
|27,55
|0,40%
|Enel S.p.A.
|8,75
|-0,79%
|Eni S.p.A.
|15,99
|-2,67%
|Infineon AG
|37,45
|2,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,44
|2,20%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,36
|0,13%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 723,93
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.