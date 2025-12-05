Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 5 725,63 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 726,64 Punkten, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.

Bei 5 725,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 749,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 5 669,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 5 318,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 951,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,42 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 3,52 Prozent auf 96,46 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), BASF (+ 2,24 Prozent auf 43,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,95 Prozent auf 61,60 EUR) und adidas (+ 1,64 Prozent auf 164,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,95 Prozent auf 16,00 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 33,31 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 1 529,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 531,60 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 8,78 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 998 030 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 373,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

