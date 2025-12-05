Eni Aktie

Marktbericht 05.12.2025 17:58:48

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Der Handel in Europa verlief am Freitag in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 5 725,63 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 726,64 Punkten, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.

Bei 5 725,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 749,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 5 669,13 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 5 318,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 951,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,42 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 3,52 Prozent auf 96,46 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), BASF (+ 2,24 Prozent auf 43,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,95 Prozent auf 61,60 EUR) und adidas (+ 1,64 Prozent auf 164,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,95 Prozent auf 16,00 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 33,31 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 1 529,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 531,60 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 8,78 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 998 030 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 373,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 164,25 1,61% adidas
ASML NV 944,70 -0,61% ASML NV
BASF 43,66 1,42% BASF
Bayer 33,36 -0,67% Bayer
BMW AG 96,36 3,75% BMW AG
BNP Paribas S.A. 75,18 -0,52% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 27,55 0,40% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,75 -0,79% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 15,99 -2,67% Eni S.p.A.
Infineon AG 37,45 2,77% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 61,44 2,20% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 531,40 -0,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,36 0,13% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 532,00 -0,10% Rheinmetall AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 723,93 0,10%

