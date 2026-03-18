Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,81 Prozent fester bei 5 815,80 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,821 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,453 Prozent auf 5 795,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 769,25 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 795,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 821,11 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 103,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 5 741,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 5 485,01 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,591 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 2,17 Prozent auf 26,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 153,00 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 223,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,61 Prozent auf 45,38 EUR) und Infineon (+ 1,44 Prozent auf 40,21 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 32,92 EUR), Enel (-1,39 Prozent auf 9,82 EUR), Eni (-1,06 Prozent auf 22,93 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 249,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 551,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 424 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 460,112 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 8,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at