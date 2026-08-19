Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kursverlauf
|
19.08.2026 09:29:15
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün
Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 6 477,35 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,558 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,112 Prozent auf 6 475,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.
Bei 6 468,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 477,69 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 230,87 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 851,16 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 5 483,28 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 1,14 Prozent auf 51,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR), Eni (+ 0,56 Prozent auf 24,16 EUR), Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 210,80 EUR) und Siemens (+ 0,45 Prozent auf 277,05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,00 Prozent auf 56,67 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,59 Prozent auf 6,87 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR), SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 520,80 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 528 618 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
19.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,51
|-1,01%
|Airbus SE
|207,65
|-0,86%
|ASML NV
|1 501,60
|-3,40%
|BASF
|51,73
|1,73%
|Deutsche Telekom AG
|29,14
|1,04%
|Eni S.p.A.
|23,82
|-0,83%
|Infineon AG
|54,87
|-4,90%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,80
|-1,45%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|515,00
|-1,15%
|Rheinmetall AG
|1 180,40
|-2,66%
|SAP SE
|184,34
|1,26%
|Siemens AG
|276,75
|0,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,62
|1,88%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 444,46
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.