Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 6 477,35 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,558 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,112 Prozent auf 6 475,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.

Bei 6 468,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 477,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 230,87 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 851,16 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 5 483,28 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 1,14 Prozent auf 51,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR), Eni (+ 0,56 Prozent auf 24,16 EUR), Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 210,80 EUR) und Siemens (+ 0,45 Prozent auf 277,05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,00 Prozent auf 56,67 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,59 Prozent auf 6,87 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR), SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 520,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 528 618 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at