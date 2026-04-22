Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,40 Prozent stärker bei 5 953,88 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,010 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,240 Prozent stärker bei 5 944,47 Punkten in den Handel, nach 5 930,25 Punkten am Vortag.

Bei 5 944,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 960,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,605 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 501,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 956,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 961,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,44 Prozent auf 247,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 48,70 EUR), Bayer (+ 1,20 Prozent auf 40,45 EUR) und BASF (+ 1,03 Prozent auf 54,04 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-1,65 Prozent auf 142,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,63 Prozent auf 28,32 EUR), UniCredit (-1,46 Prozent auf 66,99 EUR), Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 421,40 EUR) und Eni (-0,58 Prozent auf 22,46 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 555 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 479,845 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at