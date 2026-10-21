TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Kursentwicklung
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21.10.2026 17:58:53
Gute Stimmung in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50
Zum Handelsende kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,35 Prozent auf 6 204,52 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,295 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 138,99 Zählern und damit 0,283 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 121,66 Punkte).
Bei 6 210,52 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 125,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,236 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 318,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 6 285,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 686,83 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,05 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,99 Prozent auf 6,06 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR) und Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1 020,00 EUR), BMW (-1,11 Prozent auf 57,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 41,04 EUR) und Eni (-0,42 Prozent auf 26,27 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 607 233 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 576,585 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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