Gute Stimmung in Europa: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Mittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,06 Prozent auf 4 134,33 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,594 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,006 Prozent auf 4 131,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 131,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 143,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 106,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 28.08.2023, bei 4 293,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 344,75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 335,30 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,22 Prozent zu. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 162,40 EUR), Eni (+ 0,66 Prozent auf 15,41 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 373,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,50 Prozent auf 2,43 EUR) und Allianz (+ 0,42 Prozent auf 227,90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Flutter Entertainment (-2,16 Prozent auf 133,50 GBP), Bayer (-0,93 Prozent auf 45,30 EUR), adidas (-0,77 Prozent auf 156,40 EUR), Enel (-0,77 Prozent auf 5,84 EUR) und UniCredit (-0,71 Prozent auf 22,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 942 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,085 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at