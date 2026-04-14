Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 5 132,35 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 5 099,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 096,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 099,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 143,31 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 4 976,65 Punkte. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 5 116,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 198,57 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4,18 Prozent auf 238,25 EUR), Rolls-Royce (+ 3,12 Prozent auf 13,09 GBP), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 170,36 EUR), UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 70,06 EUR) und RELX (+ 2,35 Prozent auf 25,68 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 33,76 GBP), BAT (-2,44 Prozent auf 42,42 GBP), BP (-1,76 Prozent auf 5,69 GBP), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 28,71 EUR) und National Grid (-0,91 Prozent auf 13,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10 941 755 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 489,481 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at